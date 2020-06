Alois im Radio als Trost für das ausgefallene 40er-​Fest

Alois im Radio als Trost für das ausgefallene 40 er-​Fest

Foto: edk

Am 13 . Juni hätte eigentlich das 40 er-​Fest stattfinden sollen – als Auftakt für den Reigen der Umzüge jener Altersgenossenvereine, die heuer einen runden Geburtstag, ab dem Schwabenalter aufwärts, feiern. Doch dieses Jahr ist aufgrund von Corona alles anders. Die geplanten Umzüge fallen aus, und ob sie nächstes Jahr nachgeholt werden, steht aktuell noch in den Sternen. Doch es gibt wenigstens einen musikalischen Trost.

Freitag, 12. Juni 2020

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



Eingefleischte Gmünder haben alle Strophen im Kopf und singen voller Inbrunst mit, wenn der „Alois“ erklingt — zum Beispiel bei den AGV-​Festen herunter vom Johannisturm. Oder wenn eine Aufzeichnung dieses Liedes, gespielt von der Gmünder Stadtkapelle, am 13 . Juni im Radio erklingt — zu jener Zeit, in der normalerweise die 40 er durch die Stadt ziehen würden, wenn es das Coronavirus nicht geben würde.





Was es mit der Sendung auf sich hat und warum es keine AGV-​Feste im Kleinformat gibt, steht am 13 . Juni in der RZ!



