Bereitgelegte Gelbe Säcke in Brand gesetzt

Am Freitagmorgen wurden gegen 4 . 40 Uhr in der Asylstraße mehrere zur Abholung auf dem Gehweg bereitgestellte Gelbe Säcke von einem oder mehreren Unbekannten in Brand gesetzt. Wer hat den oder die Verursacher beobachtet?

Freitag, 12. Juni 2020

Gerold Bauer

Aufgrund der schnellen Brandbekämpfung durch die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit 14 Mann im Einsatz war, konnte ein Ausbreiten des Feuers auf das Mehfamilienhaus verhindert werden. Personen wurden keine verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 20 . 000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen.





Zeugen des Vorfalls können sich bei der Kripo Aalen unter Tel. 07361 /​ 5800 melden.

