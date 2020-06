Feuerwehr bei drei Einsätzen am Abend

Archivfoto: RZ

Einen bewegten Abend hatten die Mitglieder der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd am Freitag.

Freitag, 12. Juni 2020

Eva-Marie Mihai

21 Sekunden Lesedauer



Sie wurden gleich zu drei Einsätzen hintereinander gerufen. In Bettringen hatte ein Brandmelder Alarm geschlagen, als die Einsatzkräfte vor Ort waren, stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen technischen Defekt des Geräts handelte. Einen ähnlichen Einsatz gab es kurz darauf nochmal in Bettringen, wieder hatte ein Brandmelder einen Fehlalarm ausgelöst. Und zuguterletzt hatte sich noch eine Katze in der Innenstadt auf einen Baum verlaufen. Fünf Feuerwehrleute retteten das Tier in der Ziegelbergstraße.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

351 Aufrufe

86 Wörter

36 Minuten Online