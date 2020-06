Nochmal brennender Müll: Brandstiftung?

Am Freitagmorgen wurde gegen 6 . 30 Uhr in der Oberbettringer Straße ein brennender Mülleimer entdeckt. Ob es einen Zusammenhang mit den etwa zwei Stunden vorher brennenden gelben Säcken in der Asylstraße gibt, ist nicht geklärt.

Freitag, 12. Juni 2020

Gerold Bauer

Die örtliche Feuerwehr war bei diesem Brand mit elf Fahrzeugen im Einsatz. Der befüllte Metallmülleimer brannte aus, Sachschaden entstand allerding nicht. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass der Müll entweder fahrlässig oder gar vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Keine Angaben macht die Polizei zur Frage, ob es einen Zusammenhang mit den brennenden Recycling-​Säcken in der Asylstraße oder mit dem brennenden Holzstapel auf dem Rehnenhof gibt.







Hinweise zum Vorfall in Bettringen nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171 /​ 3580 entgegen.

