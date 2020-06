Samstagsreportage: Einblick in die vielfältige Grillküche

Grillkurse am Abend, Cateringveranstaltungen am Wochenende – gerade in den Sommermonaten ist der Kalender von Ronny Wonneberger gut gefüllt. Nicht so in diesem Jahr. Wann der Küchenmeister größeren Gruppen wieder Koch– und Grillkurse anbieten kann, steht noch nicht fest. Gegrillt wird trotzdem – im kleinen Kreis für die Familie.

Freitag, 12. Juni 2020

Nicole Beuther

Drei Monate sind vergangen, seit Wonneberger letztmals einen Kochkurs gegeben hat. Seitdem ist Ruhe eingekehrt. Trotz aller Lockerungen – Koch– und Grillkurse in größerer Runde sind laut Corona-​Verordnung noch immer nicht erlaubt. Wonneberger: „Momentan wären neun Teilnehmer möglich, doch unter zehn Personen lohnt sich der Aufwand nicht“. Eine seltsame Situation für ihn. „Von Ende April bis zu den Sommerferien bin ich normalerweise jedes Wochenende unterwegs“, erzählt er.







Wie es dazu kam, dass Wonneberger vor einigen Jahren damit begonnen hat, Grillkurse zu geben, was alles gegrillt werden kann und was im Trend ist, das steht in unserer Samstagsreportage, verbunden mit Rezepten.



