Badefreuden unterm Rosenstein wieder möglich

Foto: edk

Kurz vor neun Uhr strömten am Samstag viele Familien mit Kindern sowie Seniorinnen und Senioren in Heubach ins Freibad. Stammgäste zeigten sich glücklich über die offizielle Eröffnung, und auch Petrus meinte es gut mit den Wasserratten und Sonnenhungrigen.

Sonntag, 14. Juni 2020

Gerold Bauer

Wie die Regeln in Heubach konkret aussehen und warum Familien dort sehr froh sind steht am 15 . Juni in der RZ!



ÜberTeilnehmer nahmen am ersten Tag das – allerdings zum Schutz vor der Corona-​Ausbreitung noch etwas eingeschränkte – Angebot wahr. Bürgermeister Frederick Brütting sagte: „Die öffentlichen Bäder dürfen nun wieder öffnen. Dabei gelten jedoch einige Verhaltensregeln. Dies gilt im Beckenbereich genauso wie auf der Liegewiese. Für Erwachsene ist es laut Brütting einfach, diese Regeln einhalten. Kinder vergessen im Spiel allerdings manchmal die Auflagen. „Dann wird unsere Badeaufsicht aktiv und erklärt die Regeln erneut. Das funktioniert wunderbar“, erklärt Bademeister des Freibads Bernd Müller.

