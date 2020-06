Wer schlägt in Heubach den Bürgermeister oder den Braumeister?

Foto: edk

Unter dem Motto „Schlag den Braumeister“ gingen trotz des wenig einladenden Wetters am Sonntagvormittag in Heubach sportliche Menschen ins Freie und drehten in flottem Tempo eine Runde. Es handelte sich um eine Aktion der Brauerei, an der sich auch Bürgermeister Frederick Brütting beteiligte.

Sonntag, 14. Juni 2020

Gerold Bauer

veranstaltungsverwaisten Alltag zu unternehmen.



Hierzu Alexander Caliz, einer der beiden

von Heubach.





Die RZ berichtet in der Montagausgabe über diese außergewöhnliche Laufveranstaltung!



Normalerweise ist Mitte Juni die Festsaison in vollem Gange – nahezu alle Festeund Veranstaltungen sind abgesagt. Des Weiteren wurden bereits im Frühjahr vieleLaufveranstaltungen abgeblasen, was die Heubacher Brauerei nun dazu bewog, etwas gegen denGeschäftsführer: „Wir hatten immer etlicheLaufveranstaltungen hier in der Region unterstützt, welche in diesem Jahr nicht stattfinden konnten.Zudem ist unser Braumeister ein begeisterter Läufer, was uns auf die Idee brachte, kurzfristig einekleine außerordentliche Laufveranstaltung ins Leben zu rufen“. Jeder, dermitmachen wollte, konnten gemäß der aktuellen Coronaregeln am Sonntagfrüh allein oder mit Abstandeine Runde um Heubach laufen und diese mit seinem Smartphone aufzeichnen. ZwischenundUhrkonnten die gelaufenen Runden in der Brauerei vorgezeigt werden. Als Belohnung gab es einSport-​Weiße Lauftrikot und eine Kiste vom alkoholfreien Hefe zum absoluten Sonderpreis. Ferner gabes Preise, wenn man in bestimmten Kennzahlen besser war als der Braumeister und der Bürgermeister

