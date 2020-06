1000 Stühle als Zeichen gegen Stellenabbau bei Bosch AS

Fotos: Atilla Caliscan

„ 5 vor 12 — Bosch stellt uns die Stühle vor die Tür“ lautete das Motto einer Protestaktion gegen den geplanten Stellenabbau vor den Toren von Bosch AS am Montagmittag. Zuvor wurde die Belegschaft in einer Betriebsversammlung über den aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung informiert. Eine Kundgebung konnte coronabedingt nicht stattfinden, da für 1000 Menschen zu wenig Raum zur Verfügung gestanden hätte, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Stellvertretend hatten die Vertrauensleute 1000 Stühle in der Richard-​Bulling-​Straße aufgestellt, die den Abbau von 1000 Arbeitsplätzen bis 2022 symbolisch darstellten und auch drastisch verdeutlichten.

Montag, 15. Juni 2020

Edda Eschelbach

52 Sekunden Lesedauer



2100

400

2026

2500

16

Nach wie vor halte die Geschäftsleitung am Zielbild fest, erklärte die neue Erste Bevollmächtigte der IG Metall Schwäbisch Gmünd und Aalen, Andrea Sickler. In Zahlen heißt das, dass unverändert insgesamtStellen abgebaut werden sollen — zusätzlich stehen rundArbeitsplätze wegen der Coronakrise zur Diskussion. „wird die Belegschaft dann aufMitarbeiter und Mitarbeiterinnen reduziert sein“, betonte Gewerkschaftssekretär Roland Hamm, der die Moderation der Aktion übernommen hatte. „Wir müssen kampfbereit bleiben“, mahnte der Betriebsratsvorsitzende Alessandro Lieb und erläuterte nochmals die vier Säulen des Forderungskataloges, den Gewerkschaft und Betriebsrat der Geschäftsleitung vorgelegt hatten. In welchen Bereichen es eine Annäherung gibt, und wo die Fronten noch verhärtet sind, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

209 Aufrufe

208 Wörter

29 Minuten Online