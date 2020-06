Feuerwehrförderung: Fördermittel auch für den Ostalbkreis und den Rems-​Murr-​Kreis

Die Feuerwehren benötigen eine adäquate Ausstattung und aktuelle Technik, um auf Gefahren vorbereitet zu sein und effizient helfen zu können. Dafür gewährt das Land Baden-​Württemberg finanzielle Zuwendungen. Diese Zuwendungen sollen die Gemeinden und Landkreise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz unterstützen. Förderungen erhalten unter anderem die Feuerwehren in Waldstetten-​Wißgoldingen und Alfdorf.

Montag, 15. Juni 2020

Nicole Beuther

„Unsere Feuerwehren leisten wertvolle Arbeit für uns alle. Sie retten und schützen Menschenleben und gleichzeitig Dinge, die uns lieb und wichtig sind. Hierfür benötigen sie die entsprechende Ausstattung. Mit den Zuschüssen des Landes wollen wir hierfür einen wichtigen Beitrag leisten“, erklärte Regierungspräsident Wolfgang Reimer. Reimer betonte außerdem: „Der Einsatz unserer zahlreichen Feuerwehrangehörigen trägt wesentlich zur Sicherheit in unserem Land bei – und das verdient unsere volle Anerkennung.“Alle beantragten Maßnahmen, die nach den Zuwendungsrichtlinien förderfähig sind, können gefördert werden. Im Regierungsbezirk Stuttgart werden in diesem Jahr Investitionen mit rundMillionen Euro gefördert. Von der Investitionsförderung werden anteilig rundMillionen Euro für die Beschaffung vonFeuerwehrfahrzeugen eingesetzt. Für den Neubau und die Erweiterung vonFeuerwehrhäusern stehen anteilig rundMillionen Euro bereit. Gefördert werden außerdem Einrichtungen für die digitale Alarmierung, die Einführung des Digitalfunks, Integrierte Leitstellen und die Ausstattung von zentralen Schlauch– und Atemschutzwerkstätten.Das Regierungspräsidium Stuttgart ist für die Stadtkreise Heilbronn und Stuttgart und für die elf Landkreise des Regierungsbezirks Stuttgart direkte Bewilligungsbehörde.Für die kreisangehörigen Gemeinden sind die Landkreise zuständig. Hier verteilt das Regierungspräsidium nach Prüfung der eingegangenen Prioritätenlisten die finanziellen Mittel an die Landkreise.Zusätzlich zur Förderung für Investitionen erhalten die Städte und Gemeinden und die Stadt– und Landkreise im Regierungsbezirk Stuttgart Pauschalen in Höhe von insgesamtMillionen Euro. Für jeden aktiven Feuerwehrangehörigen wird eine Pauschale vonEuro und für jeden Angehörigen der Jugendfeuerwehr eine Pauschale vonEuro zugewiesen. Diese Mittel werden als Zuschuss für die laufenden Kosten wie die Ausbildung und Schutzausrüstung, Beschaffungen unterEuro und für den laufenden Betrieb von Werkstätten und Übungsanlagen gewährt.Außerdem verfügt das Regierungspräsidium Stuttgart über rundMillionen Euro, die für die Unfallfürsorge der Feuerwehrangehörigen und für weitere Sachleistungen wie die Kosten für den Betrieb der Relaisfunkstellen eingesetzt werden.Im Ostalbkreis werden folgende Maßnahmen gefördert: Landkreis: Digitale Alarmierung (Euro); Integrierte Leitstelle (Euro); Integrierte Leitstelle (Euro); Lauchheim: Feuerwehrhaus Umbau (Euro); Waldstetten-​Wißgoldingen: Feuerwehrhaus Umbau (Euro); Aalen-​Unterkochen: Feuerwehrhaus Neubau (Euro); Aalen-​Wasseralfingen/​Hofen: Drehleiter DLA(K)/​Euro); Aalen-​Wasseralfingen/​Hofen: Feuerwehrhaus Neubau (Euro); Aalen: Digitalfunkgeräte (Euro); Bopfingen: Rüstwagen RW (Euro)Auch der Rems-​Murr-​Kreis erhält einen großzügigen Anteil vonEuro. Berücksichtigt wurde hierbei unter anderem Alfdorf. Die Gemeinde darf sich über eine Förderung vonEuro für ein Löschgruppenfahrzeug LFfreuen.

