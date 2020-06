Polizeibeamte angegriffen

Anwohner der Bismarckstraße in Gmünd riefen am Sonntagabend gegen 19 Uhr die Polizei um Hilfe, da ein Nachbar lautstark herumschrie. Als der 40 -​Jährige den Beamten die Türe öffnete, war er sofort aggressiv. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sollte er einer ärztlichen Behandlung zugeführt werden.

Montag, 15. Juni 2020

Nicole Beuther

23 Sekunden Lesedauer



40

Dagegen wehrte er sich heftig, sodass er von den Polizeibeamten zu Boden gebracht werden musste. Hierbei schlug der-​Jährige nach den Polizisten und biss drei von ihnen in die Hand, wodurch alle leichte Verletzungen davontrugen. Der renitente Mann wurde schließlich in eine Fachklinik eingeliefert.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

220 Aufrufe

94 Wörter

1 Stunde Online