Bundesliga-​Saison in diesem Jahr anders als gewohnt

Olympia hat das Ziel in diesem Jahr für die Topathleten des TV Wetzgau eigentlich geheißen. Doch bekanntlich machte Corona dem einen Strich durch die Rechnung. Die Spiele in Tokyo wurden auf 2021 verschoben. Das heißt aber nicht, dass das Jahr aus Turnersicht keine Höhepunkte mehr bringt. Im Blickpunkt steht für den TVW die Bundesliga. Sie wird – das legten Liga und Verband am Wochenende fest – stattfinden. Aber ganz anders als gewohnt.

Da aber die Vorbereitungen in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlicher kaum sein könnten aufgrund der differierenden Maßnahmen haben sich die Vereine und der DTB darauf verständigt, dass in diesem verrückten Coronajahr 2020 kein Team absteigen wird.





Das wichtigste Signal aber gaben die Vereine und der Verband mit ihrem Ja zu den Titelkämpfen. Denn die Spitzensportler brauchen diese Wettkämpfe dringender denn je. Wollen sie bei den Deutschen Meisterschaften und schließlich bei den Europameisterschaften im Dezember fit sein, so führt kein Weg an den Testläufen in der Liga vorbei. TVW-​Trainer Paul Schneider, der selbst an den Diskussionen in Frankfurt beim Deutschen Turnerbund beteiligt war, zeigt sich froh über diese Entscheidung: „Das ist generell gut für uns und ebenso für unseren Sport. Wir können nicht weiter alles brach liegen lassen.“Jedoch sind die Voraussetzungen anders als sonst. Die Anzahl der Wettkämpfe musste reduziert werden. So entschied das Gremium, die Bundesliga in zwei Vierer-​Gruppen einzuteilen. Wer welcher Gruppe zugeordnet wird, wird in den nächsten Tagen entschieden. Die beiden Erstplatzierten der beiden Gruppen werden dann im Überkreuzmuster die Halbfinals absolvieren. Schließlich wird es zum Kampf um Platz drei und zum Finale kommen. Das neue Schema reduziert die Duelle enorm und macht dennoch deutlich: Vereine und Verband wollen kein Jahr ohne Bundesliga.

