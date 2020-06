Großer Ast stürzt auf Hausdach in Straßdorf

Fotos: edk

Bedingt durch die Nässe ist der Ast eines älteren Nussbaumes am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf das Dach eines Hauses in der Einhornstraße in Straßdorf gestürzt. Die Feuerwehr war rasch vor Ort.

Dienstag, 16. Juni 2020

Nicole Beuther

Die Feuerwehr Straßdorf war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann vor Ort, die Innenstadt-​Feuerwehr mit einer Drehleiter. Gemeinschaftlich wurde der Ast entfernt; zu Schäden am Haus ist noch nichts bekannt.

