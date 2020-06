Landrat Klaus Pavel: Der Kämpfer für die Ostalb ist mit sich im Reinen

Foto: Thomas Siedler

24 Jahre im Einsatz für die Ostalb. Die Amtszeit von Landrat Klaus Pavel neigt sich dem Ende zu, am 30 . Juni wird sein Nachfolger gewählt. Pavel ist offiziell noch bis 11 . September im Dienst – und mit sich selbst im Reinen, wie er sagt. Thorsten Vaas, Redaktionsleiter der „Ipf– und Jagst-​Zeitung /​Aalener Nachrichten“ , und Redakteur Alexander Gässler haben mit ihm gesprochen.

Dienstag, 16. Juni 2020

Edda Eschelbach

37 Sekunden Lesedauer



24

17

„Ich bin mit mir im Reinen und bin ein sehr zufriedener Mensch“, sagt Klaus Pavel über sich selbst. In diesem Interview schaut der scheidende Landrat auf die vergangenenJahre zurück, und er lässt einen kleinen Blick zu auf die Zeit, wenn er nicht mehr rund um die Uhr im Einsatz für den Ostalbkreis sein wird. Er spricht über viele Themen, die ihm in seiner Amtszeit am Herzen lagen. Ob ihm die Arbeit fehlen wird, und wo er sich weiter engagieren wird, erzählt er in der Rems-​Zeitung am. Juni.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

204 Aufrufe

151 Wörter

1 Stunde Online