Verregneter Start in die Badesaison in Waldstetten

Unter strengen Voraussetzungen öffnete das Waldstetter Freibad am Montag seine Pforten und nichts war so, wie es einmal war. Strömten in den vergangenen Jahren zu Saisonbeginn die Besucher massenhaft ins Freibad, war der Andrang in diesem Jahr mehr als enttäuschend. Was angesichts der recht dürftigen Außentemperaturen um die 16 Grad auch nicht gerade verwunderlich war.

Vom Start der Badesaison in Waldstetten berichtet die RZ in der Mittwochausgabe.



Von den zwei Badewilligen, die sich online bei den Bäderbetrieben der Stadtwerke Eintrittskarten reserviert hatten, war lediglich eine ältere Dame erschienen, die eineinhalb Stunden lang in Ruhe und mit viel Platz ihre Bahnen im immerhinGrad warmen Schwimmbecken zog. Für die Nachmittagsschicht hatten elf Badegäste Eintrittskarten vorbestellt, bei Schichtbeginn umUhr war jedoch noch keiner davon anwesend.

