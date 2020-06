Falsche Polizisten in Gmünd

Im Verlauf des Dienstags erhielten mitunter zahlreiche Haushalte in Schwäbisch Gmünd Anrufe von Betrügern, die sich fälschlicherweise als Polizisten ausgeben. Auch eine 80 Jahre alte Frau erhielt einen solchen Anruf und fiel letztlich aufgrund ihrer Gutgläubigkeit auf die Betrugsmasche herein. Der Betrüger gab sich am Telefon wie üblich als Polizist aus, mit dem Hinweis, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei.

Mittwoch, 17. Juni 2020

Nicole Beuther

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Die Frau müsse nun ihr Bargeld sowie Wertsachen in Sicherheit bringen, da auch ihre Wohnung im Visier der Einbrecher wäre. Die Seniorin folgte schließlich den Anweisungen und hinterlegte am Dienstagnachmittag vereinbarungsgemäß in der Rektor-​Klaus-​Straße Schmuck, Bargeld und weitere Wertsachen, deren Wert sich auf 25 . 000 bis 30 . 000 Euro beläuft. Die Wertsachen wurden von den Betrügern zwischen 16 Uhr und 18 Uhr abgeholt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07151 /​ 9500 um Hinweise, ob im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen in und um die Rektor-​Klaus-​Straße auffielen.







Tipps der Polizei:



- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.



- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

–Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.



–Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

–Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.



–Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

–Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.



–Sprechen Sie mit Ihren Verwandten über die Masche.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

297 Aufrufe

271 Wörter

1 Stunde Online