Planungen für die Reichsstädter Tage vorerst vertagt

Bilder wie diese wird es vorerst nicht geben. Foto: thomas siedler

Zeitgleich zum Kultur-​, Bildungs– und Finanzausschuss in der Aalener Stadthalle tagte am Mittwochnachmittag auch die Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Dort wurde beschlossen, dass Großveranstaltungen nicht wie zunächst geplant bis Ende August, sondern — mit einigen Ausnahmen — noch bis Ende Oktober verboten werden.

Mittwoch, 17. Juni 2020

Nicole Beuther

Der SWR meldet, dass Baden-​Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das Vorhaben unterstütze und sogar über eine Verlängerung bis Ende des Jahres nachdenke. Einvernehmlich entschied sich das Gremium dazu, alle weiteren Planungen unter Einarbeitung der neuen Vorgaben auf die Gemeinderatssitzung am. Juni zu vertagen.

