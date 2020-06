3700 Meter lange Pipeline für Heubach

Foto: hs

Ein kommunal-​privates Energiekonzept mit Vorbildcharakter vor dem Hintergrund der aktuellen Öko-​Diskussionen: Die Stadt Heubach realisiert in Kooperation mit den Familien Hilbert und Gebhardt aus dem Böbinger Teilort Beiswang das aktuell umfangreichste Nahwärmekonzept der Region. Es basiert auf den Energieträger Biogas und ein Blockheizkraftwerk.

Donnerstag, 18. Juni 2020

Nicole Beuther

31 Sekunden Lesedauer







Die RZ berichtet in der Donnerstagausgabe.











Unübersehbar für Spaziergänger, Wanderer, Radler sowie auch für an– und abfliegende Piloten des Heubacher Flugplatzes sind aktuell die Kanalbauarbeiten zwischen Böbingen-​Beiswang und dem nördlichen Stadtrand. Die Szenerie erinnert in der Tat an den Bau einer Pipeline, die sich entlang der vorhandenen Wirtschaftswege durch die Landschaft schlängelt. Dazu auch mit einem doppelten Strang an Rohren. Die Baustelle ist Vorbote für das neue Nahwärmekonzept der Stadt Heubach, das wiederholt auch schon Thema im Gemeinderat war.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

124 Aufrufe

125 Wörter

32 Minuten Online