Neumann bleibt Trainer beim FC Mögglingen

Foto: RZ

Witali Neumann wird beim FC Stern Mögglingen über diese Saison hinaus an der Seitenlinie stehen. Der Fußball-​A-​Ligist hat mit seinem Trainer für eine weitere Spielzeit verlängert.

Donnerstag, 18. Juni 2020

Alex Vogt

34 Sekunden Lesedauer



Für Witali Neumann wird es dann bereits die dritte Saison als Trainer beim FC Stern Mögglingen sein. Unterstützt wird Neumann dabei vom spielenden Co-​Trainer Sinan Keskin, für den es das zweite Jahr in dieser Funktion sein wird.„Unser Ziel lautet, weiterhin die gute Jugendarbeit des Vereins in die Herrenmannschaft zu integrieren und dabei die Mannschaft spielerisch weiterzuentwickeln“, so Helmut Pfeifer, Sportvorstand des FC Mögglingen.Die aktuelle Saison, die aufgrund der Corona-​Krise wohl abgebrochen wird, beendet die erste Mannschaft des FC Stern auf Tabellenplatz zwei. „In der neuen Saison möchten wir wieder vorne mitspielen“, teilt Pfeifer mit. Für die in der B-​Liga spielende zweite Mannschaft suchen die Mögglinger noch einen Trainer.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

90 Aufrufe

139 Wörter

25 Minuten Online