Rems-​Murr-​Kreis fördert Projekte für eine nachhaltige Entwicklung

Auch in diesem Jahr unterstützt der Rems-​Murr-​Kreis mit seinem Förderprogramm „Agenda 2030 – Projekte für eine nachhaltige Entwicklung mit Bezug zum Klimaschutz“ wieder nachhaltige und gemeinnützige Projekte von Vereinen. Noch bis zum 15 . Juli können eingetragene Vereine über das Klimaschutz-​Portal auf der Homepage des Landratsamtes Anträge zur finanziellen Unterstützung von Projekten einreichen.

Voraussetzung für eine Förderung ist ein messbarer Beitrag zum Klimaschutz. Zudem muss das Projekt zwei weitere Nachhaltigkeitsziele der Agendaverfolgen. Dazu zählen unter anderem der Kampf gegen Armut und Hunger sowie das Engagement für nachhaltigen Konsum und das Leben an Land und unter Wasser. Ein Bezug zum Rems-​Murr-​Kreis muss gewährleistet sein: Entweder liegt der Vereinssitz im Landkreis oder die Projektdurchführung findet im Rems-​Murr-​Kreis statt. Weitere Informationen hierzu sind im Klimaschutz-​Portal auf der Homepage des Landratsamtes zu finden. Für Rückfragen steht Gabriele Miksch unteroder per Mail an klimaschutz@​rems-​murr-​kreis.​de zur Verfügung.

