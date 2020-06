Öffentliches Bücherregal Alfdorf

Fotos: str

Auf dem Alfdorfer Marktplatz wurde am Freitagvormittag ein öffentliches Bücherregal eingerichtet, das allen Bürgerinnen und Bürgern frei zugänglich ist und von dort Bücher kostenlos entliehen oder entnommen werden dürfen.

Freitag, 19. Juni 2020

Heinz Strohmaier

21 Sekunden Lesedauer



Bürgermeister Ronald Krötz ermunterte die Bürger/​innen, fleißig davon Gebrauch zu machen. Schnell war das Regal schon zu einem guten Teil gut gefüllt, wobei es sich allerdings nicht um das erste öffentliche Bücherregal in Alfdorf handelt. Am Eingang des Kindergartens in Vordersteinenberg steht bereits seit längerer Zeit ebenfalls ein öffentliches Regal. Mehr darüber in der Rems-​Zeitung am Samstag.

