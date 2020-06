Reportage: Gmünder Schulmuseum

Das Schulmuseum in Schwäbisch Gmünd ist nicht einmalig in Deutschland. Auch andere Städte sind in der Zwischenzeit auf dieselbe Idee gekommen. Seit 25 Jahren gibt es den Förderverein Gmünder Schulmuseum, der sich auch aktiv um die „Vermarktung“ des Schulmuseums kümmert. Unsere Samstagsreportage gilt dieser herausragenden und von Gerda Fetzer und ihrem Team mit viel Liebe und Sorgfalt gepflegten Einrichtung.

Corona hat nicht nur das Schulleben lahm gelegt, auch die Besuche im Gmünder Schulmuseum waren nicht möglich. Jetzt gibt es wieder Gruppenführungen, für die man sich aber anmelden muss. Als die Gründerin des Schulmuseums darf man ohne Zweifel Gerda Fetzer nennen. Die ehemalige Lehrerin war und ist die Antriebsfeder, ohne dabei ihre Mithelfer/​innen in den Hintergrund zu rücken. Das Team des Fördervereins Gmünder Schulmuseum hat in jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit einen immensen Schatz an historischen Schulutensilien von Gmünd und Umgebung zusammengetragen. Heute bietet das Gmünder Schulmuseum, untergebracht im „Klösterle“ nahe der Volkshochschule, in vier Räumen, ausführliche Informationen über die frühere und heutige Schulzeit.

