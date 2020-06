Unfall in der Ortsdurchfahrt Straßdorf: 82 -​Jähriger erlitt schwere Verletzungen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 15 Uhr in der Einhornstraße im Stadtteil Straßdorf gekommen. Ein 82 -​jähriger Fußgänger wurde von einem Pkw erfasst.

Freitag, 19. Juni 2020

Heino Schütte

Nach ersten Angaben der Polizei wollte der Pkw-​Lenker von einem Parkplatz an der Apotheke rückwärts in in die Ortsdurchfahrt einfahren. Hierbei hat der Autofahrer offenbar den Senior übersehen, der gerade mit Hilfe eines Rollators auf dem Gehsteig unterwegs war. An der der Rettungsaktion für den Schwerverletzten waren auch die Abteilungen Straßdorf und Innenstadt der Gmünder Feuerwehr beteiligt, weil zuächst befürchtet worden, dass der Verletzte unter dem Pkw eingeklemmt sein könnte. Der-​Jährige wurde wurde mit schweren Verletzungen in die Stauferklinik eingeliefert.

