Wochenende: Zeit um Lesen, Lernen, Raten

Warum ist skandinavisches Design so erfolgreich? Die Antworten geben in dieser Wochenend-​Beilage die international bekannten schwedischen Gestalter Gabriella Gustafson und Mattias Ståhlbom. Die beiden sehen „Design als täglich Brot“.

Und so kurz vor den Sommerferien befasst sich die Wissensseite mit der Bedeutung des Sonnenschutzes, der das ganze Jahr über wichtig ist. Was ein Pflanzenarzt macht, erzählt eine Geschichte über den Gärtnermeister René Wadas. Und wer das Wochenende über viel Zeit mit sich verbringen oder einfach daheim bleiben möchte, der findet in der Beilage jede Menge Ratespaß und einen großen Reiseteil. Wunderschön zum Beispiel ist eine Vier-​Seen-​Tour in Tirol. Lesetipps zum Thema Wandern inspirieren nicht nur überzeugte Fußgänger. Um Kunst in der Natur geht es beim Sculptoura-​Pfad zwischen Heckengäu und Schönbuch.

