Betrunkene prügelten sich in einem Garten

Symbol-​Foto: gbr

Zwischen fünf teils stark betrunkenen Männern kam es am Sonntagabend gegen 23 Uhr in einem Garten in der Straße An der oberen Halde zu lautstarken Streitigkeiten, die im weiteren Verlauf in Handgreiflichkeiten endeten.

Dienstag, 02. Juni 2020

Gerold Bauer

Neben mehreren Streifenbesatzungen befand sich auch ein Rettungswagen im Einsatz. Eine Schreckschusswaffe wurde dabei sichergestellt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

