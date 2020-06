Janik Wiedmann wechselt zum TSV Essingen

Foto: SGB

Das Eigengewächs des Fußball-​Bezirksligisten SG Bettringen, Janik Wiedmann, wird zur neuen Saison zum Verbandsligisten TSV Essingen wechseln.

Dienstag, 02. Juni 2020

Alex Vogt

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



19

Oliver Glass bedauert Wiedmanns Abgang sehr, kann ihn aber auch sehr gut nachvollziehen: „Janik hatte schon in der Jugend viele Anfragen und ist uns stets treu geblieben. Bereits im vergangenen Jahr als U-​-​Spieler brachte er in den Relegationsspielen eine extreme Qualität und Dynamik in unser Spiel. In seinem ersten aktiven Jahr war er sofort ein Leitwolf trotz seines jungen Alters – das blieb anderen Vereinen natürlich nicht verborgen“, sagt der Sportliche Leiter der SG Bettringen. „Wir waren im Laufe der Saison immer im Austausch und haben mit offenen Karten gespielt. Der Saisonabbruch – Stand jetzt – hat uns dann letztendlich das Genick gebrochen, denn für die Bezirksliga ist Janiks Talent zu groß. Bei einem Aufstieg in die Landesliga hätten wir noch realistische Chancen gehabt, Janik zu halten, aller Voraussicht nach wäre Janik dann bei uns geblieben. Es ist jetzt so wie es ist, diese Entscheidung sollte dem WFV aber auch zeigen, wie der sportliche Werdegang eines Vereins negativ beeinflusst werden kann durch den vermutlichen Saisonabbruch“, fügt Glass hinzu.So äußert sich Janik Wiedmann zu seinem Wechsel: „Wir sind letztes Jahr bereits knapp am Aufstieg vorbei geschrammt und ich war zuversichtlich, dass wir es dieses Jahr geschafft hätten. Wir waren die beste Mannschaft in der Liga, haben aber aufgrund von vielen Verletzungen gegen Ende der Hinrunde einige Punkte liegen lassen. Die Entscheidung, die SGB zu verlassen, ist mir sehr schwer gefallen. Für mich ist es aber eine Riesenchance, mich in der Verbandsliga zu beweisen. Bettringen ist und bleibt meine Heimat.“

