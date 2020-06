Viele Hochzeiten in Gmünd wurden abgesagt bzw. verschoben

Foto: edk

Der Wonnemonat Mai liegt hinter uns und damit auch jener Monat, in dem sich für gewöhnlich sehr viele Paare das Ja-​Wort geben. In diesem Jahr ist alles anders. Corona macht vielen Hochzeitsplänen einen Strich durch die Rechnung. Allein in Gmünd wurden für dieses Jahr rund 50 Prozent der geplanten Hochzeiten abgesagt beziehungsweise verschoben.

Dienstag, 02. Juni 2020

Nicole Beuther

Welche Regeln aktuell bei einer Hochzeit gelten und wie viele Gäste in den Trauzimmern in Gmünd zugelassen sind, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



noch fanden im MaiHochzeiten in Gmünd statt, für dieses Jahr warenvorgesehen, letztlich ließen sich aber nurPaare standesamtlich trauen. Und für den Rest des Jahres sehen die Zahlen nicht arg viel besser aus.

