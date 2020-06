1 . FC Heidenheim: „Das hat Halbfinal-​Charakter“

In der 2 . Fußball-​Bundesliga läuft alles auf einen Showdown hinaus. An diesem Sonntag ( 15 . 30 Uhr) empfängt der FCH den Hamburger SV und kann diesen mit einem Erfolg vom dritten Platz stoßen – am vorletzten Spieltag.

Aufgeregt sei er noch nicht, sagt FCH-​Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. „Das bringt doch nichts. Wir können ja nur etwas gewinnen und nichts verlieren. Das hat Halbfinal-​Charakter. Wenn wir gewinnen, sind wir im Finale“, sagt Sanwald. Natürlich werde er am Sonntag, wenn es gegen den einstigen Bundesliga-​Dino, bei dem der Druck wesentlich größer sein dürfte, angespannt sein. „Das ist dann aber eher eine Art Vorfreude.“ Und diese Vorfreude dürfte wohl derzeit überall rund um die Ostalb zu spüren sein. Während sich Arminia Bielefeld nun auch formell die Zweitliga-​Meisterschaft gesichert hat, geht es in den kommenden beiden Spieltagen darum, wer die Plätze zwei und drei erreichen wird. Im Rennen ist neben dem HSV und dem FCH natürlich auch noch der VfB Stuttgart, der nach seinemgegen den SV Sandhausen unter der Woche aktuell die besten Karten auf den zweiten Rang hat.Auch für Trainer Frank Schmidt hat diese Partie gegen den HSV Halbfinal-​Charakter. „Dadurch, dass der HSV auch einen Punkt geholt hat, haben wir jetzt das Halbfinale. Dieses wollen wir unbedingt gewinnen. Da reicht kein Punkt. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen. Wir wollen gut verteidigen, aber uns nicht zu tief fallen lassen und auch selber mit viel Einsatz, Leidenschaft und Spaß zu Torchancen kommen“, so Schmidt.

