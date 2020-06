Ab sofort in Gmünd: Heiraten in größeren Räumlichkeiten

Foto: sv

Ab sofort ist eine Heirat im Peter-​Parler-​Saal des Congress-​Centrums Stadtgarten möglich. Interessant ist dieser Raum vor allem für sehr große Hochzeitsgesellschaften, da auch unter Einhaltung der momentan geltenden Abstands– und Hygieneregelungen 130 Personen an der Trauung teilnehmen können.

Samstag, 20. Juni 2020

Nicole Beuther

Hochzeiten können an jedem Werktag während der Öffnungszeiten des Standesamtes stattfinden und zusätzlich an Freitagnachmittagen und an Samstagen. Die Reservierung des Peter-​Parler-​Saales sollte mit dem Standesamt abgestimmt werden. Eine Bewirtung in Eigenregie ist im Gebäude und im Freien nicht möglich. Infos zur Bewirtung gibt es telefonisch (/​) oder per Mail: info@​ccs-​gastronomie.​de. Ein weiterer Trauraum kann gemietet werden im großen Saal des Kulturzentrums Prediger. Auch hier können unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstands– und HygieneregelungenPersonen an der Trauung teilnehmen. Der Festsaal liegt im ersten Stock des Predigers und kann barrierefrei über einen Aufzug erreicht werden. Die Saalmiete beträgt für die Dauer der NutzungEuro zuzüglich Mehrwertsteuer. Eine Bewirtung der Gäste in diesem Trauraum und auch im Innenhof des Predigers ist momentan nicht möglich.Parallel zur Terminreservierung sollte die Anmeldung der Eheschließung beim Standesamt am jeweiligen Wohnsitz erfolgen; innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Anmeldung kann die Eheschließung stattfinden. Beim Anmeldetermin kann auch der Termin für die Trauung festgelegt werden. Weitere Infos beim Standesamt:/​

