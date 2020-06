DRK-​Pflegezentrum eingeweiht

Fotos: Gerhard Nesper

Nach einer Bauzeit von zwei Jahren wurde am Samstag das Pflege– und Dienstleistungszentrum in Straßdorf feierlich eingeweiht. Voll des Lobes waren die zahlreichen Grußwortredner über das, was dabei entstanden war.

Samstag, 20. Juni 2020

Gerhard Nesper

Die Eröffnung des „Hauses Kaiserberge“ sei ein Meilenstein in der Geschichte des Gmünder DRK, so Dr. Bläse. Heute morgen habe bereits eine Voreröffnung des DRK-​Präsidiums stattgefunden, jetzt folge der offizielle Teil. Das neue Gebäude sei die erste stationäre Pflegeeinrichtung und eine Investition für die Zukunft. Sehr viel sei im Umbruch in der Pflege, weshalb man den Menschen Angebote machen müsse, die die Gesellschaft benötige. Das habe man mit dem Neubau auf den Weg gebracht.Millionen für einen ehrenamtlichen Verband seien eine große Hausnummer. Straßdorf sei dafür der richtige Ort, innovativ und zukunftsorientiert.Wer als Redner sonst noch auftrat steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

