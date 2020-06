Verbandstag des WFV hat entschieden: Die Saison 2019 /​ 2020 ist beendet

Überraschend kommt es nicht mehr, nun herrscht aber endlich Gewissheit: Die Saison 2019 /​ 2020 endet am 30 . Juni und wird nicht mehr aufgenommen. Der Außerordentliche Verbandstag des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) hat heute entschieden, dass das Spieljahr 2019 /​ 20 am 30 . 06 . 2020 endet und damit der seit 12 . 03 . 2020 ausgesetzte Spielbetrieb nicht wieder aufgenommen wird. Von insgesamt 278 Delegierten haben 264 Stimmberechtigte ( 94 , 96 %) an der Abstimmung zum Umgang mit der Spielzeit 2019 /​ 20 und 266 Stimmberechtigte ( 95 , 68 %) an der Abstimmung zur kommenden Saison 2020 /​ 21 im Umlaufverfahren teilgenommen.

Samstag, 20. Juni 2020

Timo Lämmerhirt

Von 264 abgegebenen Stimmen entfielen 238 (90,15 %) auf die von Verbandsspielausschuss und Verbandsvorstand vorgeschlagene Variante die Saison zum 30. Juni abzuschließen. Für den Alternativvorschlag, die Saison frühestens am 1. September 2020 weiterzuführen und die Meisterschaftsrunden dann regulär zu beenden, haben sich 26 Stimmberechtigte (9,85 %) ausgesprochen.

Die Beschlüsse: Direkter Aufstieg über die Quotienten-​Regelung, keine Absteiger

Mit diesem klaren Votum einher gehen Beschlüsse zur Wertung des Spieljahres. Die Meister und damit direkten Aufsteiger werden anhand der Quotienten-​Regelung ermittelt, in dem die bisher erzielten Punkte durch die Anzahl der Spiele geteilt werden. Weitere Aufsteiger, insbesondere über Platzierungen, die üblicherweise zur Teilnahme an den Relegationsrunden berechtigen, wird es nicht geben. Zudem werden aus Billigkeitsgründen auch keine Absteiger ausgewiesen.



Darüber hinaus hat der Außerordentliche Verbandstag den WFV-​Beirat dazu ermächtigt, zur gegebenen Zeit endgültig über den Spielmodus für das Spieljahr 2020 /​ 21 zu entscheiden. Insgesamt 232 Stimmberechtigte, das entspricht 87 , 22 %, sind diesem Antrag gefolgt, dies bei 24 Gegenstimmen ( 9 , 02 %) und zehn Enthaltungen ( 3 , 76 %). Nachdem im Moment nicht absehbar ist, wann ein regulärer Trainings– und Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, hat der Verbandsspielausschuss bereits mehrere Modelle erarbeitet, so dass dem Beirat konkrete Vorschläge unterbreitet werden können, die den jeweiligen Rahmenbedingungen gerecht werden.





Weitere Informationen entnehmen Sie der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



