81-​Jähriger stirbt nach B29-​Unfall in der Kllinik

81 -​Jähriger stirbt nach B 29 -​Unfall in der Kllinik

Foto: cal

In Folge des schweren Verkehrsunfalls auf der B 29 bei Schwäbisch Gmünd am Montag gegen 14 Uhr verstarb der 81 -​jährige Ford-​Fahrer in einer Klinik.

Dienstag, 23. Juni 2020

Eva-Marie Mihai

20 Sekunden Lesedauer



29

14

81

80

15

45

18

15

In Folge des schweren Verkehrsunfalls auf der Bbei Schwäbisch Gmünd am Montag gegenUhr verstarb der-​jährige Ford-​Fahrer in einer Klinik. SeineJahre alte Beifahrerin wurde aufgrund der schweren Verletzungen mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen. AbUhr war der Unfallbereich einspurig befahrbar, gegenUhr konnte die Strecke wieder komplett freigegeben werden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

207 Aufrufe

81 Wörter

24 Minuten Online