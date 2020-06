„EKMemories“ gesucht: Was war Ihr schönster Moment am Festival?

War es der „Singing Day“ mit John Rutter im Heilig-​Kreuz-​Münster? Oder doch was anderes? Was war Ihr Lieblingsmoment auf dem EKM-​Festival in Schwäbisch Gmünd?

Mit Musik von Ludwig van Beethoven hätte das 32 . Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd ( 15 . Juli bis 9 . August) seinen Auftakt gefunden – die EKM 2020 kann jedoch leider nicht in der geplanten Form stattfinden. Auf unvergessliche Festival-​Erlebnisse soll diesen Sommer dennoch nicht verzichtet werden: „Von Herzen – möge es wieder – zu Herzen gehen!“ Mit diesem treffenden Beethoven-​Zitat laden die Festival-​Organisatoren gemeinsam mit der Rems-​Zeitung zur Aktion „EKMemories“ ein.





Lassen Sie Ihre eindrucksvollsten Festival-​Erlebnisse Revue passieren und teilen Sie zum Festivalthema „IchWir“ Ihren persönlichen EKM-​Moment (max.Zeichen). Alle Einsendungen werden während des Festivals in der Rems-​Zeitung und auf der EKM-​Homepage veröffentlicht. Schicken Sie uns Ihre „EKMemories“ per E-​Mail an katharina.​lampe@​schwaebisch-​gmuend.​de, oder per Post an Kulturbüro Schwäbisch Gmünd, Katharina Lampe, MarktplatzSchwäbisch Gmünd. Bitte vermerken Sie, ob wir Ihre persönlichen „EKMemories“ mit Ihrem vollen Namen, mit Ihren Initialen oder anonym veröffentlichen dürfen. Unter allen Einsendungen verlost das Festival attraktive Preise! Einsendeschluss: Freitag,. Juli. Aktuelle Informationen unter www​.kirchen​musik​-fes​ti​val​.de.

