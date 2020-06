Integration: Weiter gemeinsam und mit neuen Ideen auf dem „Gmünder Weg 2030 ″

Corona bremst auch in Sachen Integration Veranstaltungen und Begegnungen. „Corona macht aber auch erfinderisch“, so betonte am Dienstag bei einem Pressegespräch Franka Zanek, Leitern des Stabsbereichs Integration bei der Stadtverwaltung.

Dienstag, 23. Juni 2020

Heino Schütte

2030

Zusammen mit Bürgermeister Dr. Joachim Bläse und weiteren Mitstreitern stimmte Franka Zanek unter der Überschrift „Gmünder Weg“ auf die Fortschreibung des Integrationskonzept ein. Symbolträchtig: Gleich nach dem Pressegespräch tagte auch der Gesprächskreis Interreligiöse Dialog mit einer hohen Bereitschaft, das Verbindende und nicht das Trennende im Miteinander der Kulturen und Religionen in Schwäbisch Gmünd zu suchen. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

