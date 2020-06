Night of Light: Das normalerweise goldene Gmünder Forum als rotes Notsignal

Fotos: hs

Eigentlich ein trauriger Anlass für ein solches Lichtkunstwerk: Im Rahmen der europaweiten Aktion Night of Light hat das Team der Gmünder Firma Mixtown in der Nacht zum Dienstag das Forum Gold in ein feuerrotes Notsignal „verzaubert“.

Dienstag, 23. Juni 2020

Heino Schütte

Europaweit machten Bühnen– und Veranstaltungstechniker mit Unterstützung von Kunstschaffenden anOrten auf die prekäre Situation der Branche aufmerksam: Seit Monaten dürfen Großveranstaltungen wie Konzerte oder Festivals wegen der Corona-​Pandemie niecht mehr stattfinden. Viele Firmen kämpfen ums Überleben. Tausende Jobs stehen auf dem Spiel. Zahlreiche Spaziergänger und Nachtschwärmer verweilten im Remspark und bewunderten und betrachteten mit Betroffenheit die Verwandlung des Forums Gold in ein rotes Notsignal. Auch andernorts in der Gmünder Region fanden solche Aktionen statt. Einen ausführlichen Bericht dazu gibt es am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

