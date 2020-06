Polizeipräsident Reiner Möller entsetzt vom Ausmaß der Gewalt

Als sich 29 Einsatzkräfte aus dem Ostalbkreis am späten Samstagabend auf den Weg nach Stuttgart machten, ging Polizeipräsident Reiner Möller noch von einem gewöhnlichen Einsatz aus. Die Details, die er am nächsten Morgen erfuhr, überraschten auch ihn. Krawalle und dieses Ausmaß an Gewalt kenne er weder von Stuttgart noch von Baden-​Württemberg.

Dienstag, 23. Juni 2020

Nicole Beuther

Auch die 29 Einsatzkräfte seien völlig entsetzt gewesen. „Hier herrscht Krieg“, habe einer von ihnen berichtet. „Die Kollegen sind nach Stuttgart gekommen und wurden nach wenigen Minuten im Einsatz mit Steinen beworfen“, erklärt Möller im Gespräch mit der Rems-​Zeitung.





Die RZ hat sich mit Polizeipräsident Reiner Möller über die Krawalle in Stuttgart und die zunehmende Gewalt gegen Polizisten unterhalten. Wir berichten in der Dienstagausgabe.



