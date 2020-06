Mann schubst Radlerin vor ein Auto

Archivfoto: RZ

Ein Mann hat in Schorndorf eine Frau vom Rad geschubst. Er hatte sich darüber aufgeregt, dass sie auf dem Gehweg radelte.

Mittwoch, 24. Juni 2020

Eva-Marie Mihai

33 Sekunden Lesedauer



63

10

45

57

EineJahre alte Frau war am Mittwoch gegenUhr auf dem Gehweg der Gottlob-​Bauknecht-​Straße in Richtung Welzheimer Straße unterwegs. Dabei kam ihr einJahre alter Fußgänger entgegen. Dieser äußerte der Frau gegenüber lautstark, dass es sich um einen Gehweg und nicht um einen Radweg handeln würde.Als die Frau an dem Mann vorbeifahren wollte, schubste er sie vom Rad. Die Frau stürzte anschließend auf die Straße. Ein Autofahrer, der die Straße entlangfuhr, konnte glücklicherweise noch rechtzeitig anhalten. Dennoch zog sie sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Der Mann rannte anschließend davon, wurde aber von einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

560 Aufrufe

132 Wörter

3 Stunden Online