Der Sitzung des Heubacher Gemeiderats am Dienstag ging die Übergabe des neuen Fahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr voraus. Und schon zu Beginn der eigentlichen Sitzung beschloss der Gemeinderat die Beschaffung des nächsten Fahrzeugs, das den in die Jahre gekommenen Fuhrpark der Feuerwehr auf den neuesten Stand der Technik bringen wird.

Mittwoch, 24. Juni 2020

Eva-Marie Mihai

Auf den aktuellen Stand – allerdings beim Bau der Lauterner Mehrzweckhalle — brachte Architekt Matthias Schmid das Gremium. Er informierte über weitere zusätzliche Kosten und geplante Einsparungen.Im Pausenhof des Peutinger Gymnasiums fand am Dienstag die längt fällige offizielle Übergabe des neuen Löschgruppenfahrzeugs HLFan die Freiwillige Feuerwehr Heubach statt. Sie hätte beim Pfingtfest der Feuerwehr stattfinden sollen, was coronabedingt nicht möglich war. Mittlerweile hat das Fahrzeug schon rund zehn Einsätze hinter sich. Bürgermeister Frederick Brütting berichtete, dass die Stadt hier überEuro investiert habe, wofür es einen Zuschuss vonEuro gegeben hat. „Der Kauf von Feuwehrfahrzeugen wrid innerhalb der Verewaltungsgemeinschaft abgestimmt“, so Brütting. Er betonte auch die enge Abstimmung mit der Feuerwehr und die Notwendigkeit, die Wehr mit der Ausrüstung auszustatten, die für deren Arbeit wichtig ist. Feuerwehrkommandant Heinz Pfisterer erläuterte das Fahrzeug: „Der erste Volautomat, den wir haben, das Fahrzeug hatPS undTonnen Kampfgewicht.“ Er ermunterte die anwesenden Stadträte und –rätinnen, das Werkkzeug „mal zu lupfen“, um selbst zu erfahren, was die Feuerwehrmänner und –frauen leisten müsssen. Das Hilfeleitungsfahrzeug kannLiter Wasser laden, die Pumpe leistetLiter in der Minute.Bürgermeister Brütting erwähnte noch, dass das Fahrzeug von der Firma Rosenbauer sei, die auch das in der Sitzung zu beschließende zweite Feuerewehrfahrzeug liefern soll. Und diese zweite Anschaffung beschloss das Gremium direkt zu Beginn der Sitzung in der Stadthalle: das Tanklöschfahrzeug TLF, das die Stadt Heubach nochmal rundEuro kostet. Auch dieses Fahrzeug ist notwendig, da das Betandsfahrzeug inzwischen in die Jahre gekommen ist. „Wir wollen nicht mit notwendigen Beschaffungen warten“, erklärte Brütting, der positiv bewertete, dass dann alle Heubacher Feuerwehrfahrzeuge vom selben Hersteller stammen. Mit der Inbetriebnahme des TLFseizu rechnen, so der Bürgermeister. Der Gemeinderat stimmte der Anschaffung einstimmig zu.

