Am 26 . Juni öffnet das Freibad in Schechingen

Archiv-​Foto: gbr

Am 26 . Juni, um 14 Uhr wird das Schechinger Freibad wiedereröffnet. Die Eröffnung ist allerdings an strenge Voraussetzungen der aktuellen Corona-​Verordnung des Landes Baden-​Württemberg geknüpft. Dies bedeutet, dass Abstandsregeln, Hygienebestimmungen und Flächenvorgaben pro Person auf der Liegewiese, bei den Becken und beim Kiosk einzuhalten sind.

Donnerstag, 25. Juni 2020

Gerold Bauer

Die diesjährige Badesaison wird in zwei Schichten unterteilt. In der ersten Schicht werden auf dem Freibadgelände vonbisUhr maximalPersonen zugelassen, am Nachmittag vonbisUhrPersonen. Die maximal zugelassene Anzahl der Badegäste am Kinderbecken sindPersonen, im NichtschwimmerbereichPersonen, als SchwimmerPersonen. In den Toiletten dürfen sich gleichzeitig höchstens zwei Badegäste aufhalten. Zudem gilt dort die Maskenpflicht.Die Fachangestellten für Bäderbetriebe, Dieter und Leonia Krieger und ihr Team werden regelmäßig Desinfektions– und Reinigungsarbeiten durchführen. Von jedem Badebesucher sind die Kontaktdaten zur Rückverfolgung von möglichen Infektionsketten anzugeben. Generell ist ein Abstand von mindestensm einzuhalten. Dies gilt im Beckenbereich wie auf der Liegewiese.Das Beachvolleyballfeld bleibt geschlossen. Auch die Nutzung der Duschen ist aktuell nicht möglich bzw. ist vom Gesetzgeber untersagt.Für das Schechinger Freibad gelten folgende Öffnungszeiten: Montag vonbisUhr; Dienstag bis Sonntag vonbisUhr; vonbisUhr wegen Desinfektion geschlossen, danach vonbisUhr wieder geöffnet. Vor dem Hintergrund limitierter Einlässe je Schicht gibt es in dieser Badesaison keine Dauerkarten oder Zehnerkarten.Bei Dauerregen und Lufttemperaturen unterGrad C bleibt das Freibad geschlossen. Die Schlechtwetterregelung erfahren Badegäste telefonisch unter der Nummer/​via Bandansage.

