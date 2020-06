TSGV Waldstetten reaktiviert Serkan Özgür

Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten freut sich auf einen alten Bekannten. Serkan Özgür, der bereits in den beiden Spielzeiten 2017 /​ 2018 und 2018 /​ 2019 für die Löwen das Trikot überstreifte, kehrt zum TSGV zurück.

Donnerstag, 25. Juni 2020

Alex Vogt

34 Sekunden Lesedauer



In der vergangenen Saison musste Özgür wegen einer beruflichen Weiterbildung pausieren. Markus Diezi, Sportlicher Leiter des TSGV, freut sich über die Rückkehr: „Serkan ist ein Offensivspieler, der technisch alles kann. Er bringt Erfahrung von vielen Ober– und Verbandsligaspielen mit und hebt den Kader qualitativ weiter an.“Özgür spielte bereits für Normannia Gmünd oder auch den Göppinger SV. „Mit ihm haben wir einen Spieler zurück, der in jedem Spiel den Unterschied machen kann. Er kann entscheidende Situationen dank seines starken Eins-​gegen-​Eins und seiner Torgefahr kreieren“, so Diezi mit weiteren Vorschusslorbeeren. Dazu passe er mit seiner angenehmen Art auch menschlich sehr gut ins Gesamtkonzept des Teams.

