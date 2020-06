Viele Aufgaben mit beschränktem Budget

Foto: gbr

In ausreichend weitem Abstand haben sich die Mitglieder des Lorcher Gemeinderats am Donnerstagabend getroffen. Neben den Reden zum Haushalt waren der Erlass der Kita-​Gebühren ein wichtiges Thema.

Donnerstag, 25. Juni 2020

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



Bürgermeisterin Marita Funk berichtete, dass die Stadtverwaltung auf den Einzug der Gebühren für Kindergärten für April, Mai und Juni verzichtet. Das mache 12 763 Euro aus. Der Gemeinderat stimmte dem einstimmig zu. Die Notbetreuung an der Schule war kostenfrei bisher. „Wenn wir das in den Sommerferien in den letzten drei Wochen wieder anbieten, wird das sicherlich wieder ein paar Euro kosten“, sagte Hr. Waibel.







Was die Sprecher der Fraktionen zu sagen hatten und was sonst noch zur Sprache kam, steht am 26 . Juni in der RZ!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

219 Aufrufe

118 Wörter

4 Stunden Online