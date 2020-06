Keine Corona-​Infektion an der Uhlandschule in Bettringen!

Wie sich inzwischen herausgestellt hat, bezog sich die Meldung über eine coronabedingte Schließung der Uhlandschule nicht auf Bettringen, sondern auf den Raum Göppingen, wo es eine gleichnamige Schule gibt. Für den Gmünder Stadtteil kann also Entwarnung gegeben werden!

Freitag, 26. Juni 2020

Gerold Bauer

„Uhlandschule bis zum 1 . Juli geschlossen!“ Diese Eil-​Meldung erreichte die Rems-​Zeitung am Abend als offizielle Pressemitteilung aus Göppingen, wo auch das Staatliche Schulamt seinen Sitz hat. Wenn eine solche Meldung an die RZ addressiert ist, muss es sich doch um die Uhlandschule in Bettringen handelt, dachten wir uns. Schnell wurde eine Meldung online gestellt, damit die Betroffenen informiert sind. Wie sich etwas später herausstellte, war damit aber nicht Bettringen gemeint. Leider hat sich zwischenzeitlich diese Meldung schon wie ein Lauffeuer verbreitet. Diese Verwechslung und die damit verbundene Falschinformation tut uns sehr leid.







Wir bitten unserer Leserinnen und Leser um Entschuldigung für die entstandene Verunsicherung!

