„Machets, aber machets schee“: Gmünd trauert um Architekten Peter C. Schenk

Archivfoto: Reinhard Wagenblast

Peter Cornelius Schenk ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Architekt aus Schwäbisch Gmünd mit der Vorliebe für rote Accessoires war 1988 bis 1998 Präsident der Architektenkammer Baden-​Württemberg, danach Ehrenpräsident und hat für Gmünd die St. Michaelskirche entworfen.

Freitag, 26. Juni 2020

Eva-Marie Mihai

48 Sekunden Lesedauer



1993

2011

2005

27

Mit seinem Namen verbindet sich der Neubau des „Haus der Architekten“ in Stuttgarts Halbhöhe im Jahr, das mehrfach Geschichte schrieb: Als berufsständische Vertretung mit der Idee, sich in die Gesellschaft hinein zu öffnen, war es das erste Gebäude seiner Art in Deutschland. Und es fanden dort die Sondierungsgespräche der bundesweit ersten grün-​roten Landesregierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Jahrstatt sowie die Vorstellung des Koalitionsvertrages.„Mich würde freuen, wenn das Haus der Architekten trotz stetigen Wandels seine Bedeutung in der Landeshauptstadt über Jahrzehnte erhalten könnte, als Ort der menschlichen Begegnung, fachlich wie privat“, sagte Schenk. Der amtierende Kammerpräsident Markus Müller betont: „Die Architektenkammer lebt das Vermächtnis Peter Schenks schon heute im demokratischen Miteinander der Kollegialorgane sowie im Eintreten für Baukultur ganz nach dessen Diktum: Machets, aber machets schee!“ Die Kammer erinnere Schenk als leidenschaftlichen und gleichzeitig besonnenen Streiter für gute Architektur.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

202 Aufrufe

194 Wörter

1 Stunde Online