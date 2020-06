RZ-​Samstagsreportage: Über den besonderen Zauber des Naturschutzgebiets Weiherwiesen

Foto: Heino Schütte

Die Weiherwiesen bei Bartholomä mit ihren märchenhaften Moorseen und einem geheimnisvollen Bachlauf sind ein einzigartiges Naturphänomen auf der Schwäbischen Alb. Die Samstagsreportage der Rems-​Zeitung unternimmt einen Streifzug durch dieses Naurschutzgebiet.

Freitag, 26. Juni 2020

Heino Schütte

Eine zauberhafte Seen– und Moorlandschaft auf der sonst so wasserarmen Schwäbischen Alb. Das sind die Weiherwiesen im weitläufigen Waldgebiet zwischen Bartholomä und Tauchenweiler. Jetzt im Sommer herrscht dort unter der Tierwelt allerdings lautstarke Lebenslust pur. Und besonders im Winter und Frühjahr zieht ein geheimnisvoller Wasserlauf Naturfreunde in seinen Bann. Ein Ort zum Ruhe finden, Träumen und Staunen. Und ein lohnendes Wanderziel für Familien mit Kindern. Denn es gibt Spannendes zu entdecken. Mehr dazu am Samstag in der Rems-​Zeitung.

