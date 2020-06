Start in die Badesaison in Schechingen

Bei warmen Temperaturen erfolgte am Freitagmittag in Schechingen der Start in die Badesaison. Auch hier war die Eröffnung an strenge Voraussetzungen der aktuellen Corona-​Verordnung des Landes geknüpft.

Freitag, 26. Juni 2020

Nicole Beuther

Dazu gehört, dass die Badesaison in Schechingen in zwei Schichten unterteilt wird. In der ersten Schicht werden auf dem Gelände vonbisUhr maximalPersonen zugelassen, am Nachmittag vonbisUhrPersonen. Die Fachangestellten für Bäderbetriebe werden regelmäßig Desinfektions– und Reinigungsarbeiten durchführen. Die Öffnungszeiten: Montag:bisUhr; Dienstag bis Sonntag:bisUhr undbisUhr.

