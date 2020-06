Gemeinde dankt den Ehrenamtlichen

Fotos: str

Sie alle haben seit Ausbruch der Corona-​Pandemie viel und Außergewöhnliches in der Gemeinde Mutlangen geleistet. Dafür bedankte sich Bürgermeisterin Stephanie Eßwein am Samstagmorgen auf dem Lammplatz mit Blumen, kleinen Geschenken und Einkaufsgutscheinen.

Samstag, 27. Juni 2020

Eigentlich hätte an diesem Wochenende das Mutlanger Dorffest stattfinden sollen. Deswegen hatte die Kommune auch dieses Datum zum Dankeschönsagen ausgesucht, „weil wir davon ausgegangen sind, dass beim Dorffest auch die meisten Mutlanger da sind“, wie die Bürgermeisterin die Terminierung begründete. Ein kleines Pavillon hatte man auch mitgebracht, falls es regnet, doch das schützte in diesem Fall vor der starken Sonneneinstrahlung. Stephanie Eßwein bedankte sich bei allen, die sich in den vergangenen drei Monaten für die Mitmenschen engagiert haben. Angefangen von der Organisation der Hilfsdienste, über Nachbarschaftshilfe bis hin zum Herstellen von Mund– und Nasenschutzmasken. Ausf. Bericht mit allen Namen am Montag in der Rems-​Zeitung.

