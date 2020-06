Grundrechte-​Demonstration mit neuem Leitungsteam

Foto: edk

Ein neues Leitungsteam hat am Samstag, 27 . Juni, um 11 Uhr, auf dem Johannisplatz für die Einhaltung der Grundrechte auch in Corona-​Zeiten demonstriert und eine Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen angemahnt.

Samstag, 27. Juni 2020

Gerold Bauer

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Über 100 Menschen nahmen laut einer Schätzung des Orga-​Teams an der Veranstaltung teil. Geltende Abstandsregelungen seien eingehalten worden. Im Unterschied zur den vorausgegangenen Grundrechtsdemons trationen in Gmünd, die von Katwin Beringer organisiert wo rden waren, gab es dieses Mal auch einen Fachvortrag eines Rechtsanwalts. Der Jurist hob unter anderem darauf ab, dass es keine Rechtsgrundlage gebe, mit der sich eine generelle Maskenpflicht an Schulen begründen lasse. Zudem wurden die wirtschaftlichen Folgen zu strenger Maßnahmen sowie die massiven Einschnitte in das Leben von Familien angeprangert. Dies solle bei künftigen Regelungen stärker berücksichtigt werden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

402 Aufrufe

242 Wörter

2 Stunden Online