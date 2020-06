Biker-​Union dokumentiert Gefahrenstellen auf den Straßen im Kreis

Zum dritten Mal waren Biker vom Gmünder Stammtisch der Biker Union auf den Straßen im Ostalbkreis unterwegs, um sich bestimmte Gefahrenstellen und Straßenschäden genauer anzuschauen. Und wie schon im vergangenen Jahr hat die Rems-​Zeitung die Bitumenrallye begleitet.

Währendvor allem Straßen im Raum Aalen/​Ellwangen unter die Lupe genommen wurden, hatte der Stammtischverantwortliche Bernhard Feifel dieses Jahr eine Route in den Schwäbischen Wald geplant. Gestartet wurde am Schießtalplatz in Schwäbisch Gmünd. Die Tour führte über Herlikofen, Brainkofen, Täferrot, Ruppertshofen, Untergröningen, Abtsgmünd — um einige Orte zu nennen. Und wieder wurden zahlreiche gefährliche Stellen an den Kreis– und Landstraßen entdeckt und dokumentiert. Die Berichte werden dem Landratsamt übergeben, das dann — wie schon in der Vergangenheit — für die Beseitigung der Gefahrenstellen Sorge trägt beziehungsweise die Meldungen an die jeweils zuständigen Behörden weiterleitet. Details zu Tour und Gefahren stehen am. Juni in der Rems-​Zeitung.

