Sechs Täuflinge am Remsmittelpunkt getauft

Fotos: msi

Pfarrer in Badelatschen, Gottesdienstbesucher auf Picknickdecken und Campinghockern, Posaunenklänge untermalt von Wassergeplätscher und Vogelgezwitscher – keine Frage, es war ein ganz besonderer Gottesdienst, der am Samstagvormittag am Remsufer stattfand. Sechs Täuflinge und ihre Familien feierten in zwei Gottesdiensten das Tauffest bei warmem Wetter und in gelöster Atmosphäre.

Sonntag, 28. Juni 2020

Edda Eschelbach

Schon zum zweiten Mal fand der Taufgottesdienst unter freiem Himmel, statt, nachdem das Konzept bereits im Vorjahr auf positive Resonanz gestoßen ist. In Corona-​Zeiten wurden die Täuflinge und ihre Familien aufgrund der begrenzten Sitzplatzfläche allerdings erstmalig auf zwei aufeinanderfolgende Gottesdienste aufgeteilt. Wie die Taufen unter freiem Himmel gefeiert wurden, steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.

