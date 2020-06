Neue Unterkunft für die „Wichtel“

Bisher untergebracht waren sie in den Räumlichkeiten des alten Feuerwehrhauses im Waldstetter Rathaus. Doch jetzt war es wegen des geplanten Rathaus-​Neubaus erforderlich, den Kleinkindern im Alter von ein bis drei Jahren des Vereins „Rentenretter Waldstetten e.V.“ eine neue Unterkunft zu suchen.

Nun also erfolgte der Umzug aus dem abrissbedrohten Rathaus in neue Räumlichkeiten am Malzéviller Platz, die bei einen Pressetermin am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Mit gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen aller beteiligten Personen und einem guten gemeinsamen Miteinander seien tolle farbenfrohe Bereiche entstanden, so der Schultes. Als die Räumlichkeiten frei wurden, habe der Gemeinderat im Mai 2019 den Umzug aus dem Rathaus beschlossen, da die Kleinkindbetreuung der Gemeinde am Herzen liege und man dem Verein vor dem Abriss des Rathauses neue Räumlichkeiten versprochen habe.

Die Gemeinde habe in die etwa 130 Quadratmeter großen Räumlichkeiten rund 150 000 Euro investiert, vom Land habe man einen Zuschuss von 30 000 Euro erhalten.



