SG Bettringen kann zwei Neuzugänge vermelden

Foto: RZ

Die beiden sportlichen Verantwortlichen des Fußball-​Bezirksligisten SG Bettringen, Oliver Glass und Ralph Schneider, treiben die Kaderplanungen für die neue Saison voran. Mit Marco Hauke und Timo Österreicher kann die SGB zwei Neuzugänge vermelden.

Mittwoch, 03. Juni 2020

Alex Vogt

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



23

18

19

18

Vom A-​Ligisten TSV Böbingen wechselt Torhüter Marco Hauke an den Strümpfelbach. Die-​jährige Nummer eins des TSV freut sich auf die neue Aufgabe: „Ich habe die SGB bisher als sehr leistungsorientierten, aber gleichzeitig sehr kameradschaftlichen Verein wahrgenommen. Ich möchte mich in Bettringen persönlich verbessern, Stammspieler werden und das Team voranbringen. Mein großes Ziel ist es, mit der SGB um den Aufstieg zu spielen. Ich freue mich schon auf das Torwarttraining mit Markus Mezger und auf die Torwart-​Kollegen Manuel Ziesel, Nico Tese, Dominic Cavatoni, Eren Bestepe und Bastian Kapitke.“Mit Timo Österreicher schließt sich ein Abwehrtalent der SG Bettringen an. Der-​Jährige wechselt direkt aus der Udes TSGV Waldstetten nach Bettringen, konnte in Waldstetten aber bereits in der A-​Ligamannschaft Erfahrungen sammeln. „Mit Ralph Schneider hatte ich sehr viele gute und intensive Gespräche. Auf die neue Herausforderung freue ich mich sehr. Ich möchte Spielpraxis in der Bezirksliga sammeln und mich zum Stammspieler entwickeln. Es ist auch mein Ziel, mit der SGB um den Aufstieg mitzuspielen,“ so der-​Jährige.SGB-​Teammanager Ralph Schneider kommentiert diese beiden Transfers wie folgt: „Wir freuen uns über die beiden Neuzugänge. Es ist kein Geheimnis, dass wir mit beiden Spielern schon länger im Kontakt standen. Es ist schön, dass es endlich geklappt hat. Beide passen menschlich und sportlich perfekt zur SGB.“

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



#gemeinsam #bleibtdaheim

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb.

202 Aufrufe

248 Wörter

3 Stunden Online